İSTANBUL'DA 17 NOKTADA SU BASKINI YAŞANDI: EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE HADIMKÖY MAHALLESİ ALDI
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İSTANBUL'DA 17 NOKTADA SU BASKINI YAŞANDI: EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE HADIMKÖY MAHALLESİ ALDI

İSTANBUL'DA 17 NOKTADA SU BASKINI YAŞANDI: EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE HADIMKÖY MAHALLESİ ALDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle 17 noktada su baskını yaşandığını açıkladı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle 17 noktada su baskını yaşandığını açıkladı. En fazla yağış alan Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Mahallesi'nde metrekareye 49, Şişli'de ise 40 kilogram yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışlı havanın hafta başında İstanbul'u terk etmesinin beklendiği ifade edildi. Hafta başından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisi altında olan İstanbul'da, bugün öğlen 12.00'den itibaren sağanak yağış başladı. Avrupa Yakası'nda başlayan yağış, Anadolu Yakası istikametinde ilerleyerek il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri şeklinde devam etti. Yağışlar nedeniyle, kentin bazı noktalarında, alt geçitlerinde, ana arterlerinde göllenmeler yaşandı. İBB su baskınlarına 2 bin 500 personelle müdahale edildiğini açıkladı. 

EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE HADIMKÖY MAHALLESİ ALDI

Sağanak yağış sonucunda metrekare başına düşen yağmur miktarıda ölçüldü. En fazla yağışı alan Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Mahallesi'nde metrekareye 49, Şişli'de ise 40 kilogram yağış düştüğü belirtildi. En az yağış alan Eyüpsultan'a bağlı mahalle olan Göktürk'te metrekareye 9,  Üsküdar'da ise 24 kilogram yağış miktarı yaşandığı ifade edildi. Öte yandan açıklamada, "Bağcılar Kabataş tramvay seferleri Fındıklı Durağı'na kadar yapılmakta, Fındıklı -Kabataş arasında seferler yapılamamaktadır" denildi. 

İBB'NİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR ŞUNLAR:  

1. Çağlayan Alt Geçit Şişli Piyalepaşa istikameti - göllenme

2. Zincirlikuyu Söğütlüçeşme yönü tünel çıkışı – göllenme

3. Rami Demirkapı Kavşağı Alt Geçidi - göllenme

4. Eyüpsultan Otakçılar Caddesi – göllenme

5. Beyoğlu Halıcıoğlu Askerlik Şubesi önü – göllenme

6. Vatan Caddesi İGDAŞ Ulubatlı - göllenme

7. Balat Sahilyolu - göllenme

8. Haliç Sosyal Tesisleri önü - göllenme

9. Haliç Köprüsü orta yol – göllenme

10. Eminönü İskeleler önü – göllenme

11. Üsküdar Salacak Sahilyolu – göllenme

12. D100 Altunizade Köprü üstü – Kısıklı istikameti – göllenme

13. Bayrampaşa Maltepe Alt Geçit – göllenme

14. Şişli Odesa Bulvarı Çağlayan Çıkışı – göllenme

15. Sultangazi Necip Fazıl Caddesi - göllenme

16. Kemeraltı, Meclisi Mebusan, Kılıçalipaşa Caddeleri (Karaköy Kabataş arası) – göllenme

17. Başakşehir Başak Mah. Şeyh Şamil Cad. TEMA34 evleri önü – istinat duvarı çökmesi


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL'DA 17 NOKTADA SU BASKINI YAŞANDI: EN FAZLA YAĞIŞI ŞİŞLİ VE HADIMKÖY MAHALLESİ ALDI - Haberler
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