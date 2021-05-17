İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN - Haberler | Güncel

İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

İSTANBUL - İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Sabahın erken saatlerinde yollarda hareketlilik başladı.

Türkiye'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05: 00 itibariyle sona erdi. İstanbul'da da sabahın erken saatlerinde araçların trafikteki hareketliliği başladı. Özellikle de haftanın ilk iş günü olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu ve Cevizlibağ mevkiinden görüntülendi.

İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN

İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
İstanbul'da metro sefer saatlerine kademeli normalleşme ayarı
Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu, örtüsünü alan dışarı koştu
Anadolu Yakası'nda dolu yağışı etkili oldu, örtüsünü alan dışarı koştu
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
KİRA FİYATLARININ YÜZDE 70 ARTTIĞI ADALAR'DA BOŞ EV KALMADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da 17 günlük kısıtlamanın sona ermesiyle trafikte hareketlilik başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 05:58:54. #1.11#

title