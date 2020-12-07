İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.

İletide, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 5 bin156 personel filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temaslı vatandaşların izolasyonu ve ekipler tarafından takibi çok önemli." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu