İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı

07.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 18:00
İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapıldı.

İletide, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koordinasyonunda 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 5 bin156 personel filyasyon çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temaslı vatandaşların izolasyonu ve ekipler tarafından takibi çok önemli." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

İlgili Haberler

BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
BAKKA Kasım Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı
Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı
Hemşirelik Fakültesi Akademik Kurul toplantısı yapıldı
'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
"Aşı" gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akbağ Cemal Hünal Gökhan Alkan
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Ali Palabıyık Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 17. Filyasyon Takip Kurulu Toplantısı yapıldı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 18:02:41. #1.14#
title