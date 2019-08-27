İstanbul'da 16 bin 423 kac¸ak go¨c¸men geri gönderildi
İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da du¨zensiz go¨c¸le mu¨cadele, kaydı olmayan ya da bas¸ka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dıs¸ı istihdamın o¨nlenmesine yo¨nelik rehberlik hizmetleri ve is¸ yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı.
Açıklamada, Valiligˆin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Agˆustos tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:
"Du¨zensiz go¨c¸le gelen 16 bin 423 kac¸ak go¨c¸men, Bakanlıgˆımızın belirledigˆi Geri Go¨nderme Merkezlerinin bulundugˆu illere sevk edilmis¸tir. Bunların geri go¨nderme is¸lemleri sevk edildikleri merkezlerde su¨rdu¨ru¨lmektedir. I·limizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlıgˆımızın belirledigˆi illerdeki Gec¸ici Barınma Merkezlerine sevk edilmis¸tir. Bas¸ka illere kayıtlı Gec¸ici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere do¨nu¨s¸leri devam etmektedir."
Açıklamada, belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kurulus¸larının temsilcileriyle yapılan istis¸are ve degˆerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere tas¸ınmaları ic¸in 20 Agˆustos tarihine kadar verilen su¨renin 30 Ekim'e kadar uzatıldığı vurgulandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bas¸ka illere kayıtlı Suriyelilerden 2018-2019 egˆitim ögˆretim do¨neminde I·stanbul'da o¨gˆrenim go¨ren temel egˆitim ve ortao¨gˆretim o¨gˆrencileri ve aileleri, aile bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨n temini ve insani gerekc¸eler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin digˆer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmis¸, yakınlarının himayesindeki (o¨ksu¨z-yetim) c¸ocuklar,? I·stanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sagˆlayan Suriyelilerden, bas¸vuru tarihinden 3 ay o¨ncesinde aktif olarak faaliyette bulundugˆu resmi olarak tespit edilen is¸letmelerin sahipleri ile c¸ekirdek aileleri, üniversite egˆitimine devam eden o¨gˆrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ s¸artları tas¸ımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."
Sosyal Gu¨venlik Kurumu I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve ilgili kurum temsilcilerinden olus¸an ekiplerin, c¸alıs¸ma hayatında kayıt dıs¸ı istihdamın o¨nlenmesi ic¸in rehberlik faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu do¨nemde 24 bin 344 is¸ yeri ziyaret edilerek, is¸veren ve c¸alıs¸anlarına rehberlik hizmeti verildiği belirtildi.
Açıklamada, Valilikçe 25 Agˆustos'a kadar yapılacagˆı belirtilen rehberlik hizmetlerinin, meslek odalarının talepleri dogˆrultusunda 30 Ekim'e kadar uzatıldığına dikkat çekildi.
I·s¸ yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilis¸kin c¸alıs¸malarda bugu¨ne kadar 12 bin 224 is¸ yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, "Mevzuata uygun olmayan 437 is¸ yeri tabelası uygun hale getirilmis¸tir. Bin 681 is¸ yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.