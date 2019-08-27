İstanbul'da 16 bin 423 kac¸ak go¨c¸men geri gönderildi

27.08.2019 12:54

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da du¨zensiz go¨c¸le mu¨cadele, kaydı olmayan ya da bas¸ka illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dıs¸ı istihdamın o¨nlenmesine yo¨nelik rehberlik hizmetleri ve is¸ yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Valiligˆin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Agˆustos tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:

"Du¨zensiz go¨c¸le gelen 16 bin 423 kac¸ak go¨c¸men, Bakanlıgˆımızın belirledigˆi Geri Go¨nderme Merkezlerinin bulundugˆu illere sevk edilmis¸tir. Bunların geri go¨nderme is¸lemleri sevk edildikleri merkezlerde su¨rdu¨ru¨lmektedir. I·limizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlıgˆımızın belirledigˆi illerdeki Gec¸ici Barınma Merkezlerine sevk edilmis¸tir. Bas¸ka illere kayıtlı Gec¸ici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere do¨nu¨s¸leri devam etmektedir."

Açıklamada, belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kurulus¸larının temsilcileriyle yapılan istis¸are ve degˆerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere tas¸ınmaları ic¸in 20 Agˆustos tarihine kadar verilen su¨renin 30 Ekim'e kadar uzatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bas¸ka illere kayıtlı Suriyelilerden 2018-2019 egˆitim ögˆretim do¨neminde I·stanbul'da o¨gˆrenim go¨ren temel egˆitim ve ortao¨gˆretim o¨gˆrencileri ve aileleri, aile bu¨tu¨nlu¨gˆu¨nu¨n temini ve insani gerekc¸eler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin digˆer illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmis¸, yakınlarının himayesindeki (o¨ksu¨z-yetim) c¸ocuklar,? I·stanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam sagˆlayan Suriyelilerden, bas¸vuru tarihinden 3 ay o¨ncesinde aktif olarak faaliyette bulundugˆu resmi olarak tespit edilen is¸letmelerin sahipleri ile c¸ekirdek aileleri, üniversite egˆitimine devam eden o¨gˆrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın o¨ngo¨rdu¨gˆu¨ s¸artları tas¸ımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."

Sosyal Gu¨venlik Kurumu I·l Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve ilgili kurum temsilcilerinden olus¸an ekiplerin, c¸alıs¸ma hayatında kayıt dıs¸ı istihdamın o¨nlenmesi ic¸in rehberlik faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu do¨nemde 24 bin 344 is¸ yeri ziyaret edilerek, is¸veren ve c¸alıs¸anlarına rehberlik hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe 25 Agˆustos'a kadar yapılacagˆı belirtilen rehberlik hizmetlerinin, meslek odalarının talepleri dogˆrultusunda 30 Ekim'e kadar uzatıldığına dikkat çekildi.

I·s¸ yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine ilis¸kin c¸alıs¸malarda bugu¨ne kadar 12 bin 224 is¸ yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, "Mevzuata uygun olmayan 437 is¸ yeri tabelası uygun hale getirilmis¸tir. Bin 681 is¸ yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi ic¸in c¸alıs¸malar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA