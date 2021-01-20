İstanbul'da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu
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İstanbul'da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu

20.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:56
İstanbul'da 150 bin 186 sağlık çalışanı aşı oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şuana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da şuana kadar 150 bin 186 sağlıkçının aşı olduğunu duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, huzurevleri ve engelli bakım merkezlerindeki 3 bin 703 misafir ile 2 bin 272 görevli arkadaşın aşı olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarımızın aşılanması hızla devam ediyor. Şu ana kadar 150 bin 186 sağlıkçımız aşı oldu. Huzurevleri ve engelli bakım merkezlerimizdeki 3 bin 703 misafirimiz ve 2 bin 272 görevli arkadaşımız aşı oldu."

(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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