İstanbul'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

02.12.2020 01:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 01:18
İstanbul'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Kağıthane'de 15 yıl önce 2 çocuk annesi Mualla Irmak'ın (42) 23 kere bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Kağıthane'de 15 yıl önce 2 çocuk annesi Mualla Irmak'ın (42) 23 kere bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mualla Irmak'ın, 24 Mart 2005'te Çağlayan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Cami Sokak'taki jinekolog kliniğinde sekreter olarak çalışırken 23 kere bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dosyayla ilgili yeniden inceleme başlattı.

Çalışma kapsamında polis, cinayetin faili olduğu gerekçesiyle hüküm giyen ve Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serkan Güvenç'in (36) olay anında yanında bir kişinin olduğunu belirledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına ilişkin Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama

Dosyada ifadeleri bulunan 3 kişinin, bölgedeki yabancı uyruklu şahıslardan bahsetmesi üzerine araştırmalarını bu yönde sürdüren ekipler, cinayetin işlendiği tarihte o bölgede tornacı olarak çalışan Irak uyruklu Muhammed Kemal Majid B'yi (38), Beyoğlu'nda gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, maktul Mualla Irmak'ın ağzının kapatıldığı banttaki parmak izinin Muhammed Kemal Majid B'ye ait olduğu tespit edildi.

Şüpheli B. ifadesinde, çağırması üzerine sanık Serkan Güvenç'le jinekolog kliniğine gittiğini, Güvenç'in maktulle odaya girdiğini, bağırma sesi duyduktan sonra kendisinin odaya geçtiğini anlattı.

Güvenç'in "Sen de birkaç kere bıçakla." demesi üzerine, ağzı bantlanmış ve bıçaklanmış olan maktulü kendisinin de iki, üç kere bıçakladığını belirten B, daha sonra Güvenç ile kliniği temizlediklerini ve dışarı çıktıklarını ifade etti.

"Ruhsatsız silah taşıma" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından da suç kaydı bulunan şüpheli B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

İlgili Haberler

15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı
15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili bir kişi gözaltına alındı
Cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı
Cezaevi önünde işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli daha yakalandı
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı
Sahte kimlikle dolaşan cinayet şüphelileri 1 yıl sonra yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Halife Hafter Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Kenan Işık Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Mehmet Topal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 15 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 01:23:25. #1.15#
title