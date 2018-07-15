İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nın gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşturulan alana vatandaşlar akın etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek program için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki bölümünde oluşturulan alanı doldurdu.

Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan", "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar", "Meclis'te PKK istemiyoruz", "İşte ordu işte komutan" şeklinde sloganlar attı, tekbir getirdi.

Bazı vatandaşların ay-yıldızlı ve "15 Temmuz'da nöbetteyiz" yazılı tişört giydiği, bazı şehit yakınlarının da şehit fotoğraflarının bulunduğu tişörtlerle alana geldiği gözlendi. Bazı gençler de asker kıyafetleriyle alana geldi.

Alanda vatandaşlar çeşitli yazıların bulunduğu dövizler, pankartlar, şehitlerin fotoğrafları ve Türk bayrakları taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının ve ay-yıldızın bulunduğu, üzerinde "Başkan" yazan bayraklar da dikkati çekti. Alanda dört büyük kulübün formalarını giymiş taraftarlar da hazır bulundu.

15 Temmuz'da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yönelik bombalı saldırıda şehit düşen polis memuru Turgut Solak'ın adının verildiği zırhlı araç platforma yakın yere konuşlandırılırken, bazı vatandaşlar zırhlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

Baygınlık geçiren bir vatandaşa da sağlık ekipleri müdahale etti. Bu arada alana gelişler her iki yakadan devam ediyor.



Alanda bazı medya temsilcilerine tepki gösterilmesi üzerine kürsüden tüm basın mensuplarına saygı gösterilmesi gerektiği yönünde uyarı anonsu yapıldı.



Bu arada, köprüye yakın bazı evlerin çatılarında keskin nişancılar görev yapıyor.