İstanbul'da 15 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüpheliler yakalandı

İstanbul'da yaklaşık 3 ay içerisinde 15 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da yaklaşık 3 ay içerisinde 15 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart-26 Haziran'da Güngören, Küçükçekmece, Bahçelievler, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Kağıthane ve Başakşehir ilçelerinde meydana gelen 15 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak detaylı inceleme başlatan ekipler, 8 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler düzenledikleri operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli de serbest kaldı.

Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde şüphelilerin, maskeli biçimde içeri girdikleri, çaldıkları ürünleri de iş yerinin önüne park ettikleri araca taşıdıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu