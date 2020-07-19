İstanbul'da 15 ilçede DEAŞ operasyonu: 27 şüpheli yakalandı İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik polis, 15 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.

İSTANBUL'da DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini deşifre edilmesine yönelik polis, 15 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün sözde yöneticileri tarafından sosyal medyada yapılan peygamber efendimize hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili ülkemizde bulunan hücre yapılanmalarına talimat verildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine çalışma başlatan terör polisi, şüphelilerin yakalanması için 15 ilçede sabah erken saatlerde operasyon düzenledi. Bahçelievler, Esenyurt, Çekmeköy, Sultangazi, Pendik, Ataşehir, Başakşehir, Ümraniye, Tuzla, Gaziosmanpaşa, Güngören, Üsküdar, Sultanbeyli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve av tüfeği kartuşları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kaynak: DHA