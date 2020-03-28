İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi
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İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi Ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor İstanbul'un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor.

28.03.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:55
İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

Ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor

İSTANBUL - İstanbul'un giriş çıkışlarından oluşan toplam 15 farklı noktada korana virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında seyahat izin denetimi yapılıyor. Araçları durduran ekipler şoförlerin ve yolcuların ateşlerini ölçerek salgınla ilgili bilgiler aktarıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için aldığı tedbirle şehirlerarası otobüsle seyahatin valiliklerin iznine bağlanmasının ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un giriş ve çıkışlarından oluşan 15 farklı noktada uygulama başlattı. Şehrin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak uygulama yapan ekipler, sürücülerin ve araçta bulunan yolcuların ateşlerini ölçerek, salgınla mücadeleyle ilgili bilgiler aktardı. Salgınla mücadele için şehirlerarası yolculuklarını kısıtlamaları yönünde uyarılarda bulundu.

İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

Kaynak: İHA

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İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi

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