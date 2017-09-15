İstanbul'da 149 Polisin Yargılandığı "Bylock" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 103'ü tutuklu 149 polisin yargılanmasına devam ediliyor.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 10. duruşmaya, 100'ü aşkın tutuklu sanık ve avukatları katıldı.



Sanıkların savunmalarını tamamladığı duruşmada, avukatların talepleri alınıyor.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 149 eski emniyet görevlisinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.?