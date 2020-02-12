İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı
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İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

Fatih'te uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 135 düzensiz göçmen yakalandı.

12.02.2020 07:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:31
İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı

'te uluslararası insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler özel harekat polislerinin de katılımıyla helikopter destekli Fatih'te 4 adrese eş zaman operasyon düzenledi.

Operasyonda, Bangladeş ve Pakistan uyruklu toplam 135 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardından, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İstanbul'da 135 düzensiz göçmen yakalandı
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