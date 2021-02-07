Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

07.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:49

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 13 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 13 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal'da 3 kişinin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent genelinde sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, S.G., M.T. ve E.B.'yi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada bagaja ve takım çantasının içine saklanmış 13 kilogram bonzai ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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