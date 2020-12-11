İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

11.12.2020 12:43 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:51
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İSTANBUL'da "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İSTANBUL'da "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapan suç örgütüne yönelik 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı, 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "10 Numara Yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi. Polis ekipleri Büyükçekmece, Küçükçekmece, Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt ve Çatalca'da bulunan bazı TIR parklarında satış yapıldığını tespit etti.  Suç örgütü üyelerinin yakalanması için bu sabaha karşı harekete geçen polis ekipleri 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi.  Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 126 bin 300 litre kaçak akaryakıt ve 7 adet kapalı kasa araç ele geçirildi. Operasyonla birlikte yaklaşık 850 bin liralık kamu zararının önüne geçildiği öğrenildi.

(Fotoğraf)


- İstanbul
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
37 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Kocaeli'de 1 ton 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Edirne'de 3 ton kaçak midye ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Erkan Akçay Donald Trump Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Başak Dizer Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Neymar Samatta Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da 126 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:51:01. #1.14#
title