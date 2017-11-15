İstanbul'da 12 Milyonluk Bitcoin Soygunu!

Bir iş adamını silah zoruyla gasp eden çete, hesabında bulunan 12 milyonluk Bitcoin'i kendi hesabına aktardı.





İstanbul'da gerçekleşen olayda 5 kişiden oluşan bir çete, bir iş adamını silah zoruyla gasp ederek, Bitcoin hesabını ele geçirdi.







İş adamını takibe alan çete, polis süsü vererek iş adamını zorla arabaya bindirip, kaçırdıktan sonra silah zoruyla Bitcoin hesap şifrelerini aldı.



12 milyon lira değerindeki Bitcoin'i kendi hesaplarına aktaran çete, daha sonra kayıplara karıştı.



İş adamının şikayeti üzerine 8 saat sonra çete üyelerinin yerini tespit eden polis, yapılan operasyonla çete üyelerini göz altına aldı. İş adamının Bitcoin hesabındaki 12 milyon lira da kurtarıldı.



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