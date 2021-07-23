İstanbul'da, 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
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İstanbul'da, 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı

İstanbul'da, 11 milyon 839 bin 528 doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İstanbul'da, toplam 11 milyon 839 bin 528 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

İstanbul'da, toplam 11 milyon 839 bin 528 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yapıldığı bildirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından "#EnBüyükGücümüzAşı" etiketiyle yaptığı paylaşımda, koronavirüs ile mücadele kapsamında kentte yürütülen aşılama uygulamasına hakkında bilgiler verdi.

Yerlikaya, "22 Temmuz itibarıyla İstanbul'da, 1. doz 7 milyon 346 bin 727 'yüzde 63.1', 2. doz 3 milyon 951 bin 911, 3. doz 540 bin 890. Toplamda 11 milyon 839 bin 528 doz aşı yapıldı. İstanbul'da ya da tatilde ya da baba ocağında aşınızı yaptırabilirsiniz. Ertelemeyelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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