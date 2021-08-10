İstanbul'da 11 eğlence yerine denetim
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İstanbul'da 11 eğlence yerine denetim

İstanbul'da 11 eğlence yerine denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da hafta sonu 300 polis ekibinin katılımıyla 11 eğlence yerlerine yapılan denetim yapıldı.

İstanbul'da hafta sonu 300 polis ekibinin katılımıyla 11 eğlence yerlerine yapılan denetim yapıldı. 3 bin 390 şahsa GBT sorgusu yapıldı ve aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca, 3 gr narkotik madde, 57 adet sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 48 adet fişek ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Operasyonel Birimler ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinin katılımıyla İstanbul'da faaliyet gösteren yasak ihlalleri denetimi yapıldı. Cumartesi ve Pazar günü 300 ekibin katılımıyla 11 eğlence yerinde yapılan denetimlerde; 3 bin 390 şahsa GBT sorgusu yapıldı ve aranması bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca, 3 gr narkotik madde, 57 adet sahte içki, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 48 adet fişek ele geçirildi.

Denetimler esnasında; 5 şahsa "Görevli Memura Mukavemet", 1 şahsa "Görevi Yaptırmamak için Direnme ve Kamu Malına Zarar Vermek" suçlarından adli işlem yapıldı. İşyerlerine ise "Müzik Yayın İhlali", "Sigortasız İşçi Çalıştırılması", "18 Yaşından Küçükleri İşletmeye Almak" ve "Kapalı Alanda Sigara İçmek" konularının ihlalinden idari işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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