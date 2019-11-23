İstanbul'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

23.11.2019 05:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 05:48

İstanbul Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Zeminin kaygan olması nedeniyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan şeritten sağladı.

Kaza yapan araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

Kaynak: AA