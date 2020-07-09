İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane'de 1027 deprem konutunun temelinin atılacağını belirterek, "İstanbul'u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz.

İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak
09.07.2020 17:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane'de 1027 deprem konutunun temelinin atılacağını belirterek, "İstanbul'u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz." dedi.

Kurum, Sheraton Otel'de düzenlenen İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, İller Bankasının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin tüm bayındırlık hizmetlerinde en aktif şekilde yer alan, ülkenin dört bir köşesine hizmet götüren, eser bırakmış bir kurum olduğunu söyledi.

İller Bankasının 35 milyar lira aktif büyüklüğüyle yerel yönetimlerin adeta lokomotifi olduğunu ifade eden Kurum, aynı zamanda sağladığı finansal kaynaklarla, belediyelerin altyapı yatırımlarına da destek veren, Türkiye'nin en büyük kalkınma ve yatırım bankası olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin son 18 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, eğitimden sağlığa, ticaretten sanata, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehircilik gibi pek çok alana dair devrim niteliğinde projeleri hayata geçirdiğini aktaran Kurum, "Güçlü şehirler, güçlü Türkiye" hedefiyle şehirler için çok daha büyük projeleri gerçekleştireceklerini anlattı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Kurum, "Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm" hedefiyle dönüşüm çalışmalarına süratle devam ediyoruz. En son Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ'da 24 bin konutun çalışmalarını başlattık. İnşallah bir yıl içerisinde hem Elazığ hem Malatya'da deprem konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine İstanbul'un hemen hemen tüm ilçelerinde, Gaziosmanpaşa, Esenler, Üsküdar, Kağıthane'den Beyoğlu, Güngören, Kartal'a, Bağcılar, Arnavutköy ve Beykoz'a kadar birçok riskli bölgede çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu hafta sonu Zeytinburnu ve Kağıthane'de 1027 deprem konutumuzun temellerini atıyoruz. İstanbul'u depreme karşı hazır hale getirmek için çalışmalarımızı canla başla sürdürüyoruz." diye konuştu.

"5 yılda 1,5 milyon konutun deprem dönüşümü gerçekleştirilecek"

Türkiye'nin birçok ilinde 104 bin bağımsız birimin üretilmesine yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüm esasıyla yılda 300 bin olmak üzere 5 yılda, 1 milyon 500 bin konutun deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Son 2 yıl içerisinde, dönüşümü adeta baştan sona yeniden düzenleyen değişiklikler yaptık. Meclisimizle vatandaşların ve müteahhitlerin, yüklenicilerin mağdur olmaması için birçok mevzuat düzenlemesi yaptık. Artık parsel bazındaki planlamaları tamamen ortadan kaldıracak, parsel bazlı imar planı hiçbir şekilde yapılamayacak, yapılan planlarda 7'inci aya kadar etraftaki teşekkül etmiş bina yükseklikleri çerçevesi neyse bu bina yükseklikleri çerçevesinde yapılacak. Eylem planımızı hazırladık, çözümler ürettik. Dönüşüm konusunda istekli olan vatandaşlarımızı endişelendiren, gayretli belediyelerimizi zorlayan tüm engelleri ortadan kaldırdık. Bu kritik hamlelerimizle artık belediyelerimizin eli daha güçlü. Kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamında 81 ilimizde tarihi kent meydanlarımızı tekrar gün yüzüne çıkarıyoruz. Meydanlarımızı tarihi hüviyetine kavuşturacak bu vizyon projeyle, yüzlerce tarihi ve kültürel aksımızı yeniden ihya ediyor, yine yüzlerce etapta yenilediğimiz iş yerlerimizi esnafımıza kazandırıyoruz."

Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Trabzon, Aksaray, Diyarbakır, Bolu, Bursa, Kayseri, Muğla ve Rize'de 10 bin sanayi iş yerini projelendirdiklerini bildiren Kurum, bunların 1420'sini tamamladıklarını, 3 bin 422'sinin ise yapımına devam edildiğini vurguladı.

Ayrıca, 3 bin 375 iş yerinin ihale çalışmalarına da başladıklarını belirten Bakan Kurum, "En büyük önceliğimiz olan dönüşüm konusunda bakanlığımızın kapıları sizlere, sonuna kadar açıktır. Bakanlık olarak siz belediye başkanlarımızın emrindeyiz." dedi.

"30 bin konutun inşaatına başladık"

Sosyal konut çalışmalarına da devam ettikleri bilgisini veren Kurum, "TOKİ'mizle şu ana kadar ülkemizde sosyal donatılarıyla beraber toplam 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. 2019 yılında, 50 bine yakın konut ve sosyal donatıyı vatandaşlarımıza teslim ettik. Yine, 67 ilimizde, 140 projede 50 bin sosyal konutun kura çekimini tamamladık, 30 bin konutun inşaatına başladık. '100 bin Sosyal Konut' kampanyasında da başvuru sürecimiz tamamlandı. Konutların proje ve yapım çalışmalarına başladık. Sizlerin de destekleriyle yapacağımız yeni yuvalarımız, tüm hak sahibi vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, 2023 yılına kadar 81 ilde 81 milyon metrekarelik alana yapacakları millet bahçelerini hizmete sunmaya başladıklarını anımsatarak, şu ana kadar 23 millet bahçesini hizmete sunduklarını, halen 72 ilde 184 projenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 15 metrekare üzerine çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını, ekolojik koridorların bunun bir parçası olduğunu belirten Kurum, 22 ilde uygulamaya başladıkları ekolojik koridorların kilometrelerce uzunluğa sahip olacağını, ekolojik koridorların doğal alanları, akarsuları, bisiklet yollarını ve millet bahçelerini birbirine bağlayacağını anlattı.

"2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapacağız"

Ekolojik koridorların en önemli ulaşım ağının bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları olacağına dikkati çeken Murat Kurum, "Son 2 yılda 1242 kilometre bisiklet yolu, 108 kilometre yeşil yürüyüş yolunun yapımını hamdolsun tamamladık. İnşallah 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yeşil yürüyüş yolu, 60 kilometre çevre dostu sokak ve 60 bin metrekare gürültü bariyerimizi tamamlayacak, belediyelerimizin yönetimine, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." şeklinde konuştu.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarının şehirleri ve insanları olumsuz etkilediğinin altını çizen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak hep birlikte hakikaten fedakarlıklar gösterdik, başarı hikayeleri yazdık. Diğer taraftan küresel bir sorun olan iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da artık hep birlikte, bir seferberlik ruhuyla hareket etme mecburiyetimiz var çünkü ülkemizde şiddetli ve sık yağışlar meydana geliyor, Akdeniz bölgemiz çölleşiyor, hiç görmediğimiz dev hortumlar, çok şiddetli dolu yağışları yaşanıyor. Biz bakanlık olarak; Karadeniz İklim Değişikliği Eylem Planı'mızı açıkladık, diğer 6 bölgemizin çalışmalarını tamamladık, yakında açıklayacağız. 81 ilimizin tamamında, yerel iklim eylem planlarını da belediyelerimizle, il müdürlüklerimizle birlikte yapacağız. Sizlerden, tüm illerimize, hatta ilçelerimize kadar yayılacak çalışmalarımızda özel destek istiyorum, bekliyorum. İklim değişikliği, çevre, doğa ve tabiat koruma hassasiyetiyle ortaya koyduğunuz her projede, her adımda, her çalışmada sizlerin yanınızdayız."

"Dış kredi portföyümüzü, 2020 itibarıyla 3 milyar avronun üzerine çıkarttık"

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 2019'un önemli yatırımları hayata geçirme açısından oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

Bugün itibarıyla bankanın 30 milyar lira nominal sermayesi olduğunu söyleyen Büyük, "18 milyar lira ödenmiş sermayesi, 22 milyar lira öz kaynağı ve 37 milyar lira aktif büyüklüğü ile ülkemizin en önemli kalkınma ve yatırım bankası olup, güçlü bir şekilde yerel yönetimlerimizin yanında yer almaya devam etmektedir." dedi.

Piyasalarda meydana gelen hareketliliği de göz önünde bulundurarak, 2018'de Kamu Hazinedarlığı Genel Tebliğine İLBANK'ın da dahil dilmesini sağladıklarına değinen Büyük, şöyle konuştu:

"Nakitlerini bankamızda değerlendiren yerel yönetimlerimize sağladığımız faydaların yanı sıra bankamızın nakit durumunu güçlendirerek sizlere daha fazla hizmet sunabildik. Bu hizmetlerin daha da artırılabilmesi adına yerel yönetimlerimizin nakitlerini bankamızda değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Hem uluslararası arenada bir kalkınma ve yatırım bankası olma hem de yürüttüğümüz alt ve üstyapı projeleri dışında, zaman içerisinde çeşitlenen ve ihtiyaç duyulan enerji, kent içi ulaşım ve akıllı kent sistemleri gibi taleplerin karşılanması adına yerel yönetimlerimize uzun vadeli ve düşük faizli uluslararası kredi temin etmekteyiz. Bu sayede yerel yönetimlerimizin kredi kabiliyetini artırırken, yeni yatırımların önünü açıyor, ekonomimizin canlanmasına ve ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sunuyoruz. Tüm bu gayretlerimiz neticesinde, yerel yönetimlerimize sağlanan dış kredi portföyümüzü, 2020 itibarıyla 3 milyar avronun üzerine çıkarttık."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt Politika
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 3. Sayfa
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı Güncel
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu Güncel
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı Magazin
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Sıla, sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Özer Arkun'la arkadaşlığını bitirdi
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Alişan Ali Sunal Cem Yılmaz
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla İzmir Karar Temmuz Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İstanbul'da 1027 deprem konutunun temeli atılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 17:38:42. #1.15#
title