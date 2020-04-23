İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı - Haberler
23 Nisan, İstanbul, Güncel, Haber

İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı.

23.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:27
İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı

Korona virüs tedbirleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları bu yıl evlerde yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise TBMM'nin 100. açılış yıl dönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonu 100 ayrı okulda gökyüzüne bıraktı.

Dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan program çerçevesinde İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü belirlediği 100 okulda eş zamanlı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. açılış yıl dönümünü simgeleyen 100 adet kırmızı ve beyaz renkli balonu gökyüzüne bıraktı. Balonlar gökyüzüne bırakılırken tüm okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı çalındı. Düzenlenen bayram etkinliğine coşku katmak isteyen vatandaşlar evlerinin camlarından, balkonlarından bayrak salladı.

Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, "Bu gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Meclisimizin açılışının 100'üncü yılına tekabül etmekte ve bu günlerimiz millet olarak coşkuyla kutladığımız bayramlarımız. Ama bu sene maalesef evlerde kalmamız gerekiyor. Evlerimizde çocuklarımızla birlikte velilerimiz hep birlikte mahalle etkinlikleri adı altında Bakanlığımızın belirlemiş olduğu 100'üncü Yıl Marşı ile birlikte balonlarımızı havaya uçuracağız. Öğrencilerimize bu süreçte evde kalmaları gerektiğini, mutlaka sağlığımıza dikkat ederek sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Özellikle EBA üzerinden öğretmenlerimizin verdiği ödevlerle birlikte çalışmalarına devam edip bizim için ümitvar olmalarını temenni ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor Haberler
İşsizlik maaşları hesaplara yatırılacak! Hak sahiplerinin 26 Nisan'a kadar IBAN bildirmesi gerekiyor
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı Haberler
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Vaka sayısı dengeye oturmaya başladı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haberler
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
New York'ta iki kedinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
Yunuslar, İstanbul Ortaköy Sahili'nde görüldü
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Muhammet Emin Ekrem İmamoğlu Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Fettah Can Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Falcao Podolski Ersun Yanal Ergin Ataman Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: İstanbul'da 100 okulda 100 balon gökyüzüne bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:28:14. #1.14#
title