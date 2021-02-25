10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti
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10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca "cinayeti" itiraf etti

25.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:13

İstanbul'da 10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve dosyanın tekrar incelemeye alınması üzerine ifadeye çağrılan koca, karısını öldürdüğünü itiraf etti.

İstanbul'da 10 yıl önce eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunan ve dosyanın tekrar incelemeye alınması üzerine ifadeye çağrılan koca, karısını öldürdüğünü itiraf etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 Eylül 2011'de Osman B.'nin (43), eşi Güldane B. (32) hakkında kayıp başvurusunda bulunması konusuna ilişkin dosyayı, kadının yaşadığına dair bir emare bulunmaması üzerine tekrar incelemeye aldı.

Polis, kayıp başvurusunda bulunan Osman B. ve arkadaşı K.A.'nın tekrar ifadesine başvurdu.

Osman B. ifadesinde, karısı Güldane B.'yi, 17 Eylül 2011'de, Büyükçekmece'de bir çiftlikte iş bulduğu, çiftlik sahibinin kendisini de görmek istediği bahanesiyle Karaağaç Mahallesi Eskice mevkisine götürdüğünü anlattı.

Eşi Güldane B.'ye kendisini aldattığını düşündüğünü söylediğini, bu konuda aralarında tartışma çıktığını anlatan Osman B., eşini, boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi olay yerinde bırakıp kaçtığını itiraf etti.

Şüpheli Osman B., olaydan 2 gün sonra 19 Eylül 2011'de polise kayıp başvurusunda bulunduğunu ve olay yerine kazma kürekle dönüp cesedi gömdüğünü söyledi.

Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazı çalışması sonucu, bütünlüğü bozulmuş ceset parçalarını buldu.

Güldane B.'ye ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Osman B. Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca 'cinayeti' itiraf etti
10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca 'cinayeti' itiraf etti
10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca 'cinayeti' itiraf etti
10 yıl önce karısı hakkında kayıp başvurusunda bulunan koca 'cinayeti' itiraf etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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