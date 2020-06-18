İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU

İSTANBUL'da aralarnıda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve tanınmış kişilerin bulunduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken "Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazarö grubu, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanı 10 çifte hiçbir...

İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU
18.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32
İSTANBUL'da aralarnıda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve tanınmış kişilerin bulunduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çeken "Bugün günlerden Pazar aman değmesin nazarö grubu, koronavirüs nedeniyle gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren sağlık çalışanı 10 çifte hiçbir ücret alınmadan düğün yapmayı kararlaştırdı. Düğüne, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak davet edildi.

Mustafa Bozkurt'un düzenlediği organizasyonunda sanatçılar Umut Akyürek, Ferman Toprak, Murat Kurşun, Ahmet Selçuk İlkan, Emirkan, İhsan Güvenç ve Oktay Ertuğrul gönüllü olarak sahne alacak. Düğün mekanı olarak Taner Acarkaya sahibi olduğu Kuleli Yakamoz Restoranı hiçbir ücret talep etmeden tahsis etti. Sağlık çalışanlarına yapılacak düğünde gelinlikleri Pınar Bent damatlıkları da Şinasi Günaydın özel olarak dikerek destek olacak. Çiftlerin düğün günü yapılacak boğaz turuna iş insanı Tamer Köseoğlu lüks teknesini ücretsiz olarak tahsis ederek destek oluyor. Düğünün sunuculuğunu radyocu  Ali Şentürk ve oyuncu Şenol İpek üstlenirken nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıyması planlandı. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nikah şahidi olarak düğüne davet edildi.

Taleplerin yoğunluğuna göre kura ile belirlenecek 10 çiftin düğünlerinin yanı sıra balayı tatili ve beyaz eşya gibi ihtiyaçları da karşılanacak.

Görüntü dökümü-Basın toplantısı-Ali Şentürk ve Şenol İpek'in sunumu-Toplantıya katılan gönüllüler-Düğünü organize eden Mustafa Bozkurt'un konuşması-Sanatçı, Ferman Toprak'ın konuşması-Sanatçı, Umut Akyürek'in konuşması-Sanatçı, Oktay Ertuğrul'un konuşması-Sanatçı, Emirkan'ın konuşması-Sanatçı, İhsan Güvenç'in konuşması-İş insanı Tamer Köseoğlu'nun konuşması-Restoranını düğün mekanını tahsis eden Taner Acarkaya'nın konuşması

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Haber
Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Haber
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi Haber
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Haber
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak Haber
Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Maske takmamakta ısrar eden genç kadın, sonunda cezayı yedi
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Trump'ın ülke liderleriyle yaptığı özel görüşmeleri deşifre etti
Bakan Soylu'dan, 'Trabzon böyle bir yükseliş görmedi' haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Bakan Soylu'dan, "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" haberine tepki: Bu yazı namussuzluktur
Vatandaştan, 'Neden maske takmıyorsun?' sorusuna arabesk tadında cevap
Vatandaştan, "Neden maske takmıyorsun?" sorusuna arabesk tadında cevap
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Kentin içinde orman gibi yükselen sarmaşık kaplı binadaki dairelerin fiyatları el yakıyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Muş'ta akılalmaz olay! Yer altından çıkan su, içine atılan taşı 2 dakikada eritiyor
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Dikiz aynasından nazar boncuğu gitti, maske geldi
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Son Dakika: Hakim-savcı kararnamesiyle 18 ilin başsavcısı ile 4 bin 626 hakim ve savcının yeri değişti
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Leyla Güven Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Demet Evgar Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Serdar Aziz Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Lgs Uefa Bursa Ankara
Şu an buradasınız: İSTANBUL'DA 10 SAĞLIK ÇALIŞANINA ÜCRETSİZ DÜĞÜN ORGANİZASYONU - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 15:11:27. #1.15#
title