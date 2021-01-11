10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

11.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:46

İstanbul'da girdikleri iş yeri ve evlerden 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da girdikleri iş yeri ve evlerden 10 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 28 Temmuz ile 4 Ocak arasında Bakırköy, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kadıköy, Güngören, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Ümraniye'de 7 iş yeri, 5 açıktan, 2 evden hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevrelerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis yaptığı çalışmanın ardından 5 Ocak'ta düzenlediği operasyonla şüpheli N.Ö., O.K., F.Ö., C.B.S., H.Ç. ve C.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve otomobil ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı ürünler, sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O. K, F. Ö, C. B. S. ve H.Ç. tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.

10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı
10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Fikri Sağlar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Şeyma Subaşı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil İsmail Kartal Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 10 ilçede hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 12:46:07. #1.15#
title