1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

03.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:12

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 382 kilogram nargile tütünü ile 360 kilogram gliserin ele geçirildi.

Sultangazi'de düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 382 kilogram nargile tütünü ile 360 kilogram gliserin ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin Sultangazi'de yüklü miktarda kaçak nargile tütününü piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 1 ton 382 kilogram nargile tütünü, 360 kilogram gliserin, 38 kilogram aroma maddesi, 7 kilogram renklendirici madde ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi
1 ton 382 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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