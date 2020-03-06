İstanbul'da 1 milyon paket sahte ilaç ele geçirildi

06.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:04

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin sahte ilaç ürettiği ve sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon paket cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA