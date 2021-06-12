İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi
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İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi

İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildiğini bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabı etiketlenerek yapılan paylaşımda, "Bu bir rekor. Tam 1 milyon 750 bin adet tablet halinde sentetik ecza ele geçirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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