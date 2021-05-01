İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Taksim Meydanı başta olmak üzere, bazı meydan ve caddelerde polis ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) hazır bulundu.

Polis ekiplerince durdurulan araçların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dolayısıyla uygulanan tam kapanma kapsamında gerekli evrak kontrolleri yapıldı.

Taksim'de de meydana çıkan yollar barikatlarla kapatıldı ve araç geçişlerine izin verilmedi. Meydandaki güvenlik önlemleri artırılırken, metro istasyonu da kapatıldı.

Kadıköy İskele ve boğa heykeli önünde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı, TOMA ve çevik kuvvet ekipleri de hazır bulundu.

Öte yandan polisin Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ve sahil yolu ile ana caddeler üzerinde bazı noktalarda denetimleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız