İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da bugün saat 08.00 itibarıyla etkinlik bitimine kadar kapatılacak ve alternatifi olan yollar aktarıldı.

Açıklamada, kapatılacak yollar, "Beyoğlu-Mete Caddesi, Beyoğlu-Gümüşsuyu Caddesi, Beyoğlu-Sıraselviler Caddesi." şeklinde duyuruldu.

Alternatif yollar ise Tarlabaşı Bulvarı, Meclisi Mebusan Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Halasgargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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