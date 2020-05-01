İstanbul'da 1 Mayıs

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyen 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyen 53 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA ile tedbir aldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen izinsiz yürümek isteyenlere müdahalede bulunan polis ekipleri, Beşiktaş'ta 15, Beyoğlu'nda 9, Şişli'de 14, Fatih'te 4 ve Kadıköy'de 11 kişi olmak üzere 22'si kadın 53 kişiyi gözaltına aldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen 53 kişiden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 35 kişi, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer 17 kişinin de ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılacağı öğrenildi.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu'nun gözaltına alınması

DİSK'in Beşiktaş'taki genel merkezinde toplanan bir grup, sabah saatlerinde Taksim Meydanı'na yürümek istemişti.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini, ancak DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu birkaç kişinin temsili olarak araçla meydana gidebileceğini belirtmişti. Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, Çerkezoğlu'nun da arasında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA