İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı

Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.

Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından fiyatı KDV dahil en fazla bir olarak belirlenen cerrahi maskeler satılmaya başlandı. Vatandaşlar cerrahi maskelere, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden ulaşabiliyor.

Tanesi 1 liradan iki kutu maske alan bir vatandaş, "Biraz önce başka bir yere sordum. Bu paraya vermeyeceğini belirtti. Eskisi gibi 150-160 lira istedi. Ben de tek tek dolaştım. Devletin istediği fiyattan veren yerden aldım. Kolay oldu. İkinci yere sordum. İkinci yerden aldım" diye konuştu.

Medikal ürün satıcı esnaf ise "Satışa başladık. Talep henüz çok fazla değil. 50'lik kutu olarak satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA