İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı

İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı
08.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:52

Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.

Ticaret Bakanlığı'nın maske satışının yeniden başlayacağını duyurmasının ardından fiyatı 1 Türk Lirası olarak belirlenen cerrahi maskeler satışa sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından fiyatı KDV dahil en fazla bir olarak belirlenen cerrahi maskeler satılmaya başlandı. Vatandaşlar cerrahi maskelere, marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden ulaşabiliyor.

Tanesi 1 liradan iki kutu maske alan bir vatandaş, "Biraz önce başka bir yere sordum. Bu paraya vermeyeceğini belirtti. Eskisi gibi 150-160 lira istedi. Ben de tek tek dolaştım. Devletin istediği fiyattan veren yerden aldım. Kolay oldu. İkinci yere sordum. İkinci yerden aldım" diye konuştu.

Medikal ürün satıcı esnaf ise "Satışa başladık. Talep henüz çok fazla değil. 50'lik kutu olarak satış yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı Haber
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs insanlara yarasadan bulaştı
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi Haber
Demet Akalın, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Fahrettin Koca'ya tepki gösterdiği paylaşımını sildi
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haber
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
Prens Harry ve Meghan Markle'ın yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Eski eşi tarafından bıçak zoruyla cinsel saldırıya uğrayan kadın avukat: Öldükten sonra mı tutuklanacak?
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Tottenhamlı futbolcu Son, zorunlu askerlik görevini yaparak terhis oldu
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Eşini bıçaklayıp cezaevine giren baba, tahliye olunca oğlunu öldürdü
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç geçirdi
Silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyon liralık mal varlığını kaybedecek 81 yaşındaki adam kısmi felç...
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
Bilim insanları koronavirüste yeni tehlikeye işaret etti: Şizofreniye yol açabilir
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'de 1 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
Bir anda yere yığılıp kalan yaşlı adamın yardımına yoldan geçen astsubay koştu
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen Özer Kızıltan Safiye Soyman
Spor Loris Karius Nenad Bjelica Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın İngiltere
Şu an buradasınız: İstanbul'da 1 liralık maske satışı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 15:04:29. #1.14#
title