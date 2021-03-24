İSTANBUL'DA 1.5 MİLYON KİŞİ İÇİN 5 BİN 599 AFET TOPLANMA ALANI… OLASI DEPREMDE İSTANBUL'U TAHLİYE PLANI HAZIR

OLASI İstanbul Depremi'ne hazırlık amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine İstanbul'da sürdürülen çalışmalarla 1.5 milyon kişi için belirlenen afet toplanma alanı sayısı 2 yıl içerisinde 2 bin 600'den 5 bin 599'a, toplanma alanlarında kişi başına düşen alan miktarının 1.29'dan 3.

OLASI İstanbul Depremi'ne hazırlık amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine İstanbul'da sürdürülen çalışmalarla 1.5 milyon kişi için belirlenen afet toplanma alanı sayısı 2 yıl içerisinde 2 bin 600'den 5 bin 599'a, toplanma alanlarında kişi başına düşen alan miktarının 1.29'dan 3.36 metrekareye yükseltildiği açıklandı. Felaketin ardından İstanbul'da depremden etkilenenlerin taşınabileceği 11 ilden oluşan birinci ve 7 ilden oluşan ikinci destek illeri belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Günal ile İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürü Albay Abdullah Dağdelen, Avcılar'da düzenlenen olası İstanbul Depremi'ne hazırlık toplantısına katıldı. Albay Günal, İçişleri Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları olası İstanbul Depremi'ne ilişkin 'Tahliye Yerleştirme ve Planlama Çalışma Grubu'nun yapısı ve hazırlıklarını anlattı. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan başkanlığındaki toplantıya, belediye yetkilileri, muhtarlar ve din görevlileri de katıldı. Albay Metin Günal, Türkiye'de olası afetler için güncellenen acil toplanma alanı miktarının iki kattan fazla artışla 5 bin 599'a çıkarıldığını, aynı şekilde kişi başına düşen alan miktarının arttığını vurguladı.

Albay Günal, "Jandarma Genel Komutanlığı'na sordum. Şu anda Türkiye'de 19 bin 200 küsur toplanma alanı var. Bunun 5 bin 599'u İstanbul'da. Bize en yakın il 700 ile İzmir veya Ankara. İstanbul'da nüfus çok fazla. İstanbul'da 267 toplanma alanı olan ilçelerimiz var. Avcılar'da bile 149 toplanma alanımız var. İl Jandarma Komutanlığı, kaymakamlıklar, AFAD İl Müdürlüğü, ilçe belediye başkanlıkları ve mahalle muhtarlıkları ile ortak çalışma sonunda afet toplanma alanları sayısı 5 bin 599 oldu. Kişi başına düşen ortalama alanı 3.36 metrekareye yükseldi. Daha önce 1 metrekarenin altında 18 ilçemiz varken, 1 metrekarenin altında ilçe kalmadıö dedi. Albay Günal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı toplantıda AFAD İl Müdürlüğü, kaymakamlıklar, 39 belediye ile ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da katılımı ile toplanma alanlarının ele alındığını söyledi.

FELAKET SENARYOSUNUNA GÖRE ÇALIŞMA PLANLARININ AYRINTILARI

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Metin Günal'ın toplantıda 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosuna göre hazırlanan çalışma planları ile ilgili dile getirdiği öne çıkan başlıklar şöyle;

* Depremde kötü hal senaryosunda yani yapıların da risk oranları da girilerek 1.5 milyon insanın evinin oturulamaz hale geleceği hesaplandı. Dolayısıyla tahliye edeceğimiz insan sayısı 1.5 milyon kişi kadar.

Depremde orta ve ağır hasar görenler arasında ayrışmayı o hengame anında yetkililerden minimum 6, maksimum 12 saat talimat gelinceye kadar toplanma alanlarında yapmayacağız.İstanbul'dan tahliyeyi 72 saatte tamamlamak üzere planlarımızı yaptık.Yetkililerden talimat geldikten sonra İstanbul'a girişleri değil, çıkışları açacağız. İsteyen arabasına atlayıp gidebilir, şehri terk edebilir. Gidemeyenleri de zaten biz tahliye edeceğiz.Tahliye için belirlenen 1'inci Destek İller; Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri. 2. Destek İller; Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan.1.5 milyon kişinin asıl kayıtlarını ilçelerde İETT garajı, peronları gibi daha geniş alanlarda tutacağız.Afet toplanma alanlarındaki personellerimizin yapacağı tek şey vatandaşı sakinleştirmek ve bilgilendirmek, yetkililerden aldığı talimatları da onlara iletmek.Kayıtlar; transfer alanlarından itibaren tutuluyor. Burada sayın bakanımızın talimatları doğrultusunda görev yapacak olanlar; öğretmen, muhtar, azalarımız, din görevlilerimiz gibi toplumda dinlenen, saygınlığı olan görevlilerimiz, kaymakamlıkta görev yapan evlerine yakın dinlenen meslek grupları.İl dışına tahliyeyi Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü yapıyor. Biz barınma veya nakliye grubu olarak kalanları ya konteyner kentlere götürüyoruz.İstanbul'dan tahliye planı karayolunun yanı sıra, demiryolu Atatürk, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı ve deniz tahliye alanları.ö

ÇADIR-KONTEYNER KENTLER

Albay Metin Günal, olası İstanbul depreminden etkilenen ve kentte kalan afetzedelerin kalıcı konutlar yapılıncaya kadar çadır veya konteyner kentlerde barındırılacağını, 500 bin kişinin yetmemesi halinde 1 milyon kişiyi birinci ve ikinci destek illerine bunların da yetmemesi halinde memleketlerine tahliye etmeyi planladıklarını anlattı. Geçen Kasım ayının ortalarından yılbaşına kadar 1.5 aylık süre içerisinde İstanbul'daki bütün toplanma alanlarının tek tek elden geçirildiğini, tsunami veya heyelan riski bulunanların çıkarıldığını belirten Albay Günay, İstanbul'da tarihi yarımadada toplanma yeri bulmada zorlandıklarını, bunlar arasında örnek olarak Kulaksız Mahallesi ve Kasımpaşa'daki sorunu yakındaki alanlarla çözdüklerini bildirdi. Albay Günal, Olası deprem anında en büyük sorunun ilk 6-12 saat arasında yaşanabileceğini, içme suyundan, kullanma suyuna, battaniyesinden, çorbasına kadar her konunun düşünülerek planlandığını vurguladı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Günay, olası depremin eğitimin sürdüğü sırada olması halinde öğretmenlerin çocukları bırakmayacağını, tek yapılması gereken şeyin afet toplanma alanına gidilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

İstanbul İl Jandarma Lojistik Şube Müdürü Albay Abdullah Dağdelen de güncellenen toplanma alanına ulaşmanın kolaylaştırılacağını kişilerin adresleri ile bu adreslerin ilişkilendirileceğini, adrese dayalı sistemin yanı sıra cep telefonu uygulaması ile bunlara erişimin kolaylaştırılacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı