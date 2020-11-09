İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
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İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...

09.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:38
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...

İSTANBUL Valiliği'nin 4 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07: 00-16: 00 olarak düzenlendi.

İSTANBUL Valiliği'nin 4 Kasım'da aldığı karar doğrultusunda Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatleri 07: 00-16: 00 olarak düzenlendi. Bugünden itibaren hayata geçen yeni mesai uygulamasının, toplu ulaşım araçları ve trafik yoğunluğunu nasıl etkileyeceği merak ediliyordu.  Metro, metrobüs ve otobüslerde özellikle belirli saatlerde artan kalabalığın önüne geçmek için önemi büyük olan uygulama başladı. Altunizade'de metroyu kullananlardan bazıları bu sabah her zamankinden daha tenha olduğunu söylese de, bazı vatandaşlar kalabalığın azalmadığını ifade etti. Trafik yoğunluğu ise saat 08.00 itibarıyla, yüzde 36 civarında oldu.

DİĞER GÜNLERE GÖRE TENHAYDI

İşe gitmek için metro kullanan ve Altunizade durağında inen Recep Ülkü, "Bugün çok kalabalık değildi açıkçası. Diğer günlere göre daha tenhaydı. Bence gayet güzel bir uygulama. Virüsten dolayı işe yaracağını düşünüyorum" İfadelerini kullandı. 

Mesaisi 07.00'da başlayan güvenlik görevlisi Coşkun Şenel, "Bu uygulamanın sağlığımız açısından olması gerekiyordu. Çünkü metrobüsler, tramvaylar  çalışma saatlerinde üst üste. Bizim açımızdan gayet iyi oldu. Benim mesaim hep 7'de başlıyordu ama değişiklik bizde de olacak. Metrobüs gayet boştu" diye konuştu.

"YİNE KALABALIK"Engin Doğan ise, Ümraniye'den metroya bindiğini ve herzamanki yoğunlukla karşılaştığını vurgulayarak,  "Sabahları kalabalık, yoğunluk var. Bence herhangi bir değişiklik yok henüz, belki ilerde olur ama şu an yine kalabalık. Ümraniye metrosu kalabalıktı" diye konuştu.

"BUGÜN TRAFİK FARKLI"15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru ilerlemeye çalışan ve Avrupa Yakasına geçecek olan servis şoförü Ali Aktaş, "Bugün trafik farklı, bence her zamankinden fazla. Normalde bu saatlerde karşıya geçebilmiş oluyordum" dedi. "TRAFİK AZALIR AMA SAATLER OTURUNCA"

Bir başka sürücü Oktay İçin ise, "Benim yolcu aldığım güzergahlar sakindi ama burada başladı trafik. Bu uygulama sayesinde trafik azalır ama saatler tam oturunca. Şu hafta bir geçsin, bir hafta sonra trafik belli olur" diye konuştu.  


İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...
İstanbul'da 07.00'da başlayan mesainin toplu ulaşıma ve trafiğe etkisi...

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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