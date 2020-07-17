İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz oldu
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İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz oldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde İstanbul'da ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz oldu
17.07.2020 23:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 23:33
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) Meclisi'nde İstanbul'da ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi.

İBB Meclisi'nin Temmuz ayının 4'üncü birleşimi, pandemi kuralları çerçevesinde Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul'da annelerin sosyal hayata katılımı ve ulaşım anlamında hareketliliğini artırmak, toplu ulaşımı teşvik etmek, özel araç kullanımını azaltmak ve buna bağlı otomobil kullanımından kaynaklı karbon salınımı azaltmak ve aile ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da ikamet eden ve 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartı verilmesi teklifi, İBB Meclisi'nde görüşüldü. Görüşmeler sonucunda bu teklif, oy birliği ile kabul edildi. 0-4 yaş arası çocuğu olan toplu taşımayı ücretsiz kullanması nedeniyle oluşacak kayıpların belediye bütçesinden karşılanması Sayıştay kanununda belirtilen usulün belediye yönetimi tarafından izlenmesi kaydıyla uygun bulundu.

İBB MECLİSİ'NDE ERMENİSTAN'IN AZERBAYCAN'A SALDIRISI KINANDI

İBB Meclisi'nin Temmuz ayının 4'üncü birleşimi öncesine, mecliste bulunan 4 parti ortak bir bildiriyle Ermenistan'ın Azerbaycan saldırısını kınadı. Yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin olarak İBB Meclis'i parti grupları tarafından yapılan ortak bir açıklamadır. İBB Meclis'i olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ermenistan hatalı bir yoldadır. Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ ve çevresindeki bölgelerin yıllardan beri işgal altında tutan Ermenistan'ın bilinen saldırgan tutumuna yeni bir örnek teşkil eden bu saldırılar Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir. Ermenistan'ın hak ve hukuku hiçe sayan bu davranışı karşısında uluslararası toplumun gereken tepkiyi göstermeye davet ediyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan uluslararası tanınmış sınırları ve toprak bütünlüğü çerçevesinde barışçı yollar ile çözülmesine olan desteğimizi buradan tekrarlıyoruz. Ermenistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymalı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmelidir. İki devlet, tek millet anlayışı ile her daim huzur ve istikrarın savunucusu olan Türkiye, bundan sonrada tüm imkanları ile toprak bütünlüğünü yeniden tahsis etme çabalarında Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi. KEMERBURGAZ KENT ORMANININ İSMİ DEĞİŞTİMecliste Kemerburgaz Kent Ormanı isminin 15 Temmuz Kent Ormanı olarak değiştirilmesi teklifi de görüşüldü. İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın adı mecliste alınan oy birliği kararı ile 15 Temmuz Kent Ormanı olarak değiştirildi. Ayrıca Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'nın adı ise oy çokluğu ile Hacıosman Atatürk Kent Ormanı oldu

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÜCRETSİZ ULAŞIM SÜRESİ UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı kararı ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm kuruluşlarda çalışan personelin, çağrılara süratle icabet etmelerini kolaylaştırmak amacıyla şehir içi ulaşım araçlarını ücretsiz kullanmaları kararlaştırılmıştı. İBB Meclisi'nde bugün oy birliği ile alınan kararda, sağlık çalışanlarının toplu ulaşım araçlarını ve İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanma süresi 31 Ağustos'a kadar uzatıldı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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