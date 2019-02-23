İstanbul - D100 Karayolunda Zincirleme Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - D100 Karayolu Ankara yönünde Kadıköy-Kozyatağı mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, yol tamamen ulaşıma kapatıldı.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA