İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye
Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Cup final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise İran, Rusya'yı 65-45'lik skorla yendi.
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu.
Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Cup final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise İran, Rusya'yı 65-45'lik skorla yendi.
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti.
Kaynak: DHA
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