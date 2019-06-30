İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye

Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı.

İstanbul Cup'ta şampiyon Türkiye
Türkiye, İstanbul Cup'ta Kore'yi 76-63 mağlup ederek turnuvayı birinci sırada tamamladı. 
Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İstanbul'un ev sahipliğini yaptığı özel turnuvadaki final maçında Kore'yi 76-63'lük skorla yenen A Milli Erkek Takımı, şampiyon oldu. 
Beylikdüzü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen İstanbul Cup final maçında Türkiye, Kore ile karşılaştı. İlk çeyreği 43-28 önde tamamlayan ay yıldızlı ekip mücadeleyi de 76-63 kazanarak şampiyon oldu. Üçüncülük karşılaşmasında ise İran, Rusya'yı 65-45'lik skorla yendi. 
Turnuvada şampiyonluğa ulaşan milli takıma plaketini Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Genel Sekreteri Erhan Durukan takdim etti. 


Kaynak: DHA
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