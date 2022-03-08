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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Anadolu Yakası Sivil Bölge yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 6 şüphelinin, 2018-2021 yıllarında başka şahıslara ait 11 operasyonel hat kullanarak birbirleriyle yoğun irtibatlı oldukları ve örgütün güncel yapısında faaliyette bulundukları tespit edildi.

Tespit edilen şüpheliler arasında 1 özel öğretmen, 2 ihraç öğretmen, 1 ihraç infaz koruma memuru, 2 sivil şahıs olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli olmak üzere 3 ilde yakalama, arama ve elkoyma işlemi gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar sonucu 3 şüphelinin yakalandığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Anadolu Yakası, Cumhuriyet, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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