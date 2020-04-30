İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından tutuklu sanık dosyaları açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adliyesi'nde tutuklu sanık dosyaları hakkında çıkan iddiaları yalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adliyesi'nde tutuklu sanık dosyaları hakkında çıkan iddiaları yalandı. Başsavcılık, tutuklu sanıkların durumunun gözden geçirilerek şimdiye kadar 271 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Sosyal medya sitesi Twitter'dan bir kullanıcı, bugün yaptığı paylaşımda İstanbul Adliyesi'nde tutuklu sanık dosyalarıyla ilgili inceleme yapılmadan ve mahkeme heyeti gelmeden kalem memurlarının tutukluluk devam kararı verdiğini iddia etmişti. İddialara ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıkların durumunun gözden geçirilerek şimdiye kadar 271 kişinin tahliye edildiğini belirtti. Başsavcılık açıklamasında iddiaların gerçeği yansıtmadığını da aktardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA