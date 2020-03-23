İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "karantina" açıklaması Açıklaması
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Çağlayan Adliyesi, Başsavcı, İstanbul, Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından "karantina" açıklaması Açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkemenin olmadığını bildirdi.

23.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:38
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkemenin olmadığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, bugün itibarıyla bir kısım basın yayın organları ve internet sitelerinde yayınlanan "Çağlayan Adliyesi karantinaya alındı", "kim var kim yok karantinaya alındı", "17. Ağır Ceza Mahkemesi karantinaya alındı" şeklindeki haberler nedeniyle açıklama zorunluluğu duyulduğu kaydedildi.

İstanbul Adliyesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda, dezenfekte çalışmalarının yapıldığı, personel ve vatandaşların adliye giriş kapılarında ateş ölçer cihazlarla ölçümlerinin de gerçekleştirildiği vurgulandı.

Açıklamaya konu, FETÖ'nün sosyal medya hesaplarından da yoğun biçimde paylaşılan, çalışanlar ve vatandaşlar nezdinde panik oluşturmaya yönelik dezenformasyon amaçlı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Adliye bünyesinde karantina sebebiyle kapatılan herhangi bir mahkeme olmadığı gibi ilgili mahkeme çalışanlarının test işlemleri devam etmektedir, gerekli tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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