Son dakika haberi | İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'soruşturma dosyalarını kapatırız' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 1'i komiser yardımcısı, 1'i polis memuru, toplamda 12 şüpheliye yönelik, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'soruşturma dosyalarını kapatırız' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 1'i komiser yardımcısı, 1'i polis memuru, toplamda 12 şüpheliye yönelik, İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İstanbul'da 'devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında tanıdıklarının olduğunu, özellikle çeşitli Adli Yargı Kurumları'nda Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay üyesi olan kişilerden tanıdıklarının olduğunu' söyleyerek soruşturması veya kovuşturması bulunan vatandaşlara 'soruşturma dosyasından çıkartılmaları, soruşturma dosyasının kapatılması, dava dosyasından beraat ettirilmeleri' vaatlerinde bulunduğu tespit edilen ve dosyanın niteliğine göre para alan kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen, 'Suç Örgütü Kurucusu veya Yöneticisi' ile 'Suç Örgütü Üyesi' sıfatına sahip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne mensup görevde bulunan 1 Komiser Yardımcısı ve 1 Polis Memuru ile 10 sivil olmak üzere toplam 12 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelileri yakalamaya yönelik, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, soruşturma, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' 'suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, 'suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen rüşvet' ve 'suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen görevi kötüye kullanma' suçlarından sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı