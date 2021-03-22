İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı. Soruşturmada, 3 şüphelinin 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı