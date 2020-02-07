İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik...
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor ve 3 komiserin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

07.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:23
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik...

Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir doktor ve 3 komiserin de aralarında bulunduğu 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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