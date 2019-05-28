İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Kaynak: AA
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