İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, 32'si muvazzaf asker 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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