- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada,...
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kaynak: İHA
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