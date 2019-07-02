- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada,...

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada,...

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: İHA
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