İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı

İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen...

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı

İSTANBUL -İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı
İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı
İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı
İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Ataizi Canan Ergüder Murat Yıldırım
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:12:30. #1.15#
title