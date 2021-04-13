İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen...

İstanbul'da terör örgütü FETÖ/PDY'yle bağlantılı 60 şahsa gözaltı kararı

İSTANBUL -İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim yöntemi ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve başka deliller bulunan 60 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİKE İNAL