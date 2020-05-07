İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ragıp Zarakolu'na soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ragıp Zarakolu'na soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ragıp Zarakolu'na soruşturma
07.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:35

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısı nedeniyle Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakolu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Altun'un avukatlarının geçtiğimiz günlerde savcılığa dilekçe sunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından savcılığa sunulan dilekçede, "Şüpheli Ragıp Zarakolu Evrensel Gazetesinde ve Artıgerçek adlı haber sitesinde 05.05.2020 tarihinde yayınlanan 'Makus Kaderden Kaçış Yok' başlığıyla kaleme aldığı sözde köşe yazısında idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme almıştır. İdeolojik içerikli yazısında Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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