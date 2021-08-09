İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN EKŞİ SÖZLÜK'E SORUŞTURMA

Haber: ÖZDEN ATİK / İSTANBUL DHA"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

Haber: ÖZDEN ATİK/ İSTANBUL DHA

"Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle şüpheli şahıs/şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı