İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ekşi sözlük'e soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ekşi sözlük'e soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ekşi sözlük'e soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"EKŞİ Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

"EKŞİ Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 'halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle şüpheli şahıs/şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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