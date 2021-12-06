İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel... - Haberler
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20'si görevde 47 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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