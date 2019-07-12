İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
Kaynak: AA
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